НБУ пояснил разницу между чрезвычайной ситуацией и чрезвычайным положением для банков

Много граждан отождествляет правовые понятия чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации, но это разные режимы
Национальный банк Украины пояснил практическую разницу между правовыми режимами чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации для банковской системы Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отметили в НБУ, чрезвычайная ситуация - режим, который значительно менее влияет на права и свободы украинцев, чем чрезвычайное положение, которое пока не введено.
Чрезвычайная ситуация: специальный временный правовой режим, который вводится на региональном (локальном) уровне. Сейчас действует в трех областях - Киевской, Житомирской и Черновицкой.
Чрезвычайное положение: специальный ограничительный режим функционирования государства. Он временный, может распространяться на несколько регионов или на всю территорию страны. Чрезвычайное положение вводится указом президента, который должен утвердить Верховная рада в течение двух дней.
Эти два режима предусматривают следующее:
Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины дал рекомендации банкам для минимизации негативного влияния распространения коронавируса на финансовую стабильность, банковскую систему и экономику Украины.
Напомним, заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк Украины рекомендует гражданам ограничить контакт с наличными в связи с пандемией коронавируса.