НБУ разъяснил новый порядок финмониторинга для денежных переводов

Новый закон о финансовом мониторинге вступит в силу 28 апреля и меняет порядок идентификации при проведении финансовых операций. Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

Как отметила Рожкова, для 95% банковских клиентов эти изменения не усложнят жизнь, а скорее упростят, поскольку все клиенты банков уже идентифицированы, уже однажды были в отделении, заполняли анкету и предоставляли ксерокопии своих документов, поэтому их идентификация проведена.

"Изменения в основном касаются неидентифицируемых операций. Но это не запрет их проводить, это скорее дополнительные требования", - сказала она.

Рожкова рассказала об основных изменениях, которые ждут украинцев с 28 апреля.

Первое, внедряется риск-ориентированный подход в работе с клиентами. То есть высокорисковых клиентов будут проверять более придирчиво. Например, речь идет о политиках или олигархах. То есть тех, кто может проводить операции на большие суммы. Операции обычных людей - студентов, пенсионеров, клиентов в рамках зарплатного проекта и "белого" бизнеса, который платит налоги - будут проверять меньше. 95% банковских клиентов относятся именно к низкорисковой категории.

Во-вторых, увеличение предельного порога операций обязательного финмониторинга. Раньше банки в обязательном порядке сообщали Госфинмониторинг о всех операциях от 150 тыс. грн, а среди оснований для этого было 17 признаков. Закон увеличивает предельный порог суммы до 400 тыс. грн и уменьшает список признаков операций. Теперь их всего четыре. Отчитываться нужно о таких операциях: наличные; перевод денежных средств за границу; операции политиков; операции клиентов из государств, которые работают "в антилегализационной сфере", как например Северная Корея.

В-третьих, новый закон дает существенное преимущество клиентам банков, как например, дистанционная идентификация. Это означает, что теперь, чтобы открыть счет в банке не нужно идти в отделение. Удостоверить свою личность можно либо через видеосвязь, или через систему BankID. Есть и другие модели.

В-четвертых, закон расширяет требования к идентификации тех, кто делает перевод денежных средств. Это не касается переводов денег с карты на карту. Банковская карта - это уже идентифицированный продукт, и банк имеет информацию о владельцах карт.

Речь идет преимущественно о переводах без открытия счета - например пополнение счета через терминал. То есть для пополнения счета через терминал на сумму 5 тыс. грн и больше, нужна идентификация. До конца года платежные терминалы будут оборудованы специальными считывателями карт. Но эти правила не касаются: оплаты коммунальных услуг, уплаты налогов и других обязательных государственных платежей, оплаты товаров или услуг, пополнения кредитных карт до 30 тыс грн. В этом случае идентификация не будет нужна.

В-пятых, закон существенно расширяет перечень субъектов первичного финмониторинга, то есть тех, кто фактически проводит идентификацию клиента. Теперь их список пополняют, и почтовые операторы, и риелторы, и юристы, представители игорного бизнеса, и те, кто предоставляет налоговые консультационные услуги. Всем, кого это касается, будет предоставлено достаточно времени на адаптацию до конца этого года.

"В итоге. Если вы добросовестный клиент и не проводите незаконных операций, то изменения вас никак на тронут. Наоборот вы получите дополнительные преимущества, такие как дистанционная идентификация", - добавила Рожкова.

Ранее в НБУ заявили, что обновленные требования к перечню информации о плательщика и получателя, вступающие в силу с 28 апреля, не окажут существенного влияния на подавляющее большинство операций по переводу средств.

Отметим, нормы закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, которые вступают в силу с 28 апреля этого года, не регулируют телекоммуникационные услуги и отношения между операторами мобильной связи и их абонентами.