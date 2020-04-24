НБУ разъяснил нормы финмониторинга мобильной связи для анонимных абонентов

Фото: смартфон (Виталий Носач, РБК-Украина)

Неидентифицированным абонентам можно оказывать услуги, но перевод денег между абонентами будет отслеживаться

Нормы закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, который вступает в силу с 28 апреля, не регулируют телекоммуникационные услуги и отношения между операторами мобильной связи и их абонентами. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, операторы мобильной связи смогут, как и раньше, предоставлять услуги мобильной связи своим пользователям, в том числе идентифицированным абонентам.

Также не нужно идентифицировать и верифицировать пользователей технических электронных кошельков (транзитных, аналитических):

открытие которых не инициируется мобильным абонентом;

которые используются для "технических целей";

которые не связаны с инициацией переводов пользователем в пользу других лиц.

"То есть оплата мобильной связи будет происходить без каких-либо изменений и ограничений", - отмечается в сообщении.

В то же время, если клиент лично инициирует открытие электронного кошелька и намерен проводить перевод средств в пользу других лиц, тогда финансовые учреждения в рамках закона должны осуществить надлежащую проверку клиента, в том числе его идентификацию и верификацию, отметили в НБУ.

Ранее в НБУ заявили, что обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, вступающие в силу с 28 апреля, не будут иметь существенного влияния на подавляющее большинство операций по переводу средств.

Напомним, Национальный банк планирует разработку нормативно-правовых актов относительно действия нового закона об финмониторинга в течение трех месяцев.