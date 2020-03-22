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НБУ зобов'язав банки закрити більшість відділень

Новини » Економіка     22.03.2020 - 21:34
НБУ зобов'язав банки закрити більшість відділень
Фото: відділення банку (Віталій Носач, РБК-Україна)

Банки під час карантину повинні забезпечити роботу лише центральних офісів та опорних відділень

Національний банк України (НБУ) у своєму листі від 22 березня 2020 року визначив режим роботи банків в період посилених заходів протидії розповсюдженню коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Згідно з листом, банки повинні забезпечити виконання критичних функцій, що забезпечують роботу центральних офісів: безперебійну роботу дистанційних каналів обслуговування та контакт-центрів.

Водночас банки мають право визначати і змінювати режим роботи відділень, кількість і перелік операцій у конкретних відділеннях урахуванням ситуації та навантаження, забезпечивши, в першу чергу, свою присутність в "спальних" районах (у тому числі скорочувати час роботи відділень, встановлювати різний час для обслуговування людей похилого віку та інших клієнтів).

Банки зобов'язані "визначати перелік опорних відділень, робота яких продовжується під час карантину та закривати неключові відділення з урахуванням необхідності забезпечення безперебійного обслуговування клієнтів", йдеться в документі.

Крім того, "банки повинні забезпечити безперебійне підкріплення готівкою банкоматів та інкасацію виручки торгівельних мереж та прийняття і обробку карток всіх емітентів у банкоматних мережах та мережах ПОС-терміналів".

НБУ зобов'язав банки закрити більшість відділеньНБУ зобов'язав банки закрити більшість відділень

НБУ зобов'язав банки закрити більшість відділень

Нагадаємо, за даними НБУ, кількість діючих структурних підрозділів банків станом на 1 січня 2020 року склала 8002. Найбільше відділень працювало в Києві - 1091, що дає 37 відділень на 100 тис. населення, а також у Дніпропетровській області - 715 (22 відділення на 100 тис. населення).

Раніше Національний банк України пояснив практичну різницю між правовими режимами надзвичайного стану та надзвичайної ситуації для банківської системи України. Як зазначили НБУ, надзвичайна ситуація - режим, який значно менш впливає на права та свободи українців, ніж надзвичайний стан, який поки не введений.

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