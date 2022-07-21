НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

В то же время валюту можно покупать с последующим размещением на депозит на срок от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тыс грн (в эквиваленте).

"Это создаст альтернативу вложению средств в наличную валюту, что уменьшит спрос на нее и давление на обменный курс в наличном сегменте валютного рынка", - говорится в сообщении пресс-службы.