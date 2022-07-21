UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие

Фото: безналичную валюту разрешить покупать гражданам и класть ее на депозит (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам. Решение вступит в силу с 21 июля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В то же время валюту можно покупать с последующим размещением на депозит на срок от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тыс грн (в эквиваленте).

"Это создаст альтернативу вложению средств в наличную валюту, что уменьшит спрос на нее и давление на обменный курс в наличном сегменте валютного рынка", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 21 июля ввел дополнительные ограничения относительно использования средств с гривневых счетов за рубежом.

Напомним, НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне. НБУ с 21 июля 2022 года повысил официальный курс доллара к гривне на 25% до 36,5686 грн/доллар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины