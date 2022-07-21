НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Водночас валюту можна купувати із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис грн (в еквіваленті).

"Це створить альтернативу вкладенню коштів у готівкову валюту, що зменшить попит на неї та тиск на обмінний курс у готівковому сегменті валютного ринку", - йдеться в повідомленні прес-служби.