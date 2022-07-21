НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова

Національний банк України (НБУ) дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам. Рішення набере чинності із 21 липня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Водночас валюту можна купувати із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис грн (в еквіваленті).
"Це створить альтернативу вкладенню коштів у готівкову валюту, що зменшить попит на неї та тиск на обмінний курс у готівковому сегменті валютного ринку", - йдеться в повідомленні прес-служби.
Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 21 липня ввів додаткові обмеження щодо використання коштів з гривневих рахунків за кордоном.
Нагадаємо, НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні. НБУ з 21 липня 2022 року підвищив офіційний курс долара до гривні на 25% до 36,5686 грн/долар.
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