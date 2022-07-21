Важные изменения по карточным счетам украинцев: какие решения принял НБУ

Национальный банк Украины ввел дополнительные ограничения по использованию средств с гривневых счетов за рубежом. Лимиты снижены с 21 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Напомним, НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне. НБУ с 21 июля 2022 года повысил официальный курс доллара к гривне на 25% до 36,5686 грн/доллар.

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