НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
Национальный банк Украины (НБУ) разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам. Решение вступит в силу с 21 июля 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
В то же время валюту можно покупать с последующим размещением на депозит на срок от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тыс грн (в эквиваленте).
"Это создаст альтернативу вложению средств в наличную валюту, что уменьшит спрос на нее и давление на обменный курс в наличном сегменте валютного рынка", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 21 июля ввел дополнительные ограничения относительно использования средств с гривневых счетов за рубежом.
Напомним, НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне. НБУ с 21 июля 2022 года повысил официальный курс доллара к гривне на 25% до 36,5686 грн/доллар.
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