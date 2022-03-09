НБУ разрешил банкам предоставлять облачные услуги украинцам за рубежом
Национальный банк урегулировал вопрос об использовании банками Украины облачных услуг в своей деятельности. Это касается услуг за рубежом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Так, банки получили возможность оказывать банковские услуги, а также осуществлять процессинг по операциям с применением электронных платежных средств, в частности платежных карточек, используя облачные сервисы, предоставляемые с использованием оборудования, размещенного на территории государств Европейского Союза, Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Канады.
Эта норма будет действовать на период военного положения и в течение двух лет после его отмены.
Также банки получили право во время обработки банковских операций и персональных данных клиентов с применением облачных сервисов использовать как отечественные средства криптографической защиты информации, так и такие, что соответствуют требованиям законодательства государства, на территории которого расположено оборудование для предоставления облачных сервисов.
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