НБУ дозволив банкам надавати хмарні послуги українцям за кордоном

Національний банк врегулював питання щодо використання банками України хмарних послуг у своїй діяльності. Це стосується послуг за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Так, банки отримали можливість надавати банківські послуги, а також здійснювати процесинг за операціями із застосуванням електронних платіжних засобів, зокрема платіжних карток, використовуючи хмарні сервіси, що надаються з використанням обладнання, розміщеного на території держав Європейського Союзу, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки та Канади.

Ця норма діятиме на період воєнного стану та впродовж двох років після його скасування.

Також банки отримали право під час оброблення банківських операцій та персональних даних клієнтів із застосуванням хмарних сервісів використовувати як вітчизняні засоби криптографічного захисту інформації, так і такі, що відповідають вимогам законодавства держави, на території якої розташовано обладнання для надання хмарних сервісів.