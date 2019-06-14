НБУ разрешил банкам кредитовать нерезидентов для покупки ОВГЗ

Национальный банк разрешил банкам осуществлять краткосрочное финансирование в гривне юридических лиц-нерезидентов для приобретения ими облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, с 14 июня 2019 года украинские банки смогут предоставлять иностранным компаниям и банкам под указанные цели гривневые кредиты, а также проводить операции на условиях форвард и своп на срок, не будет превышать 14 рабочих дней.

"Недавний запуск "линка" с международным депозитарием Clearstream устранил технические препятствия для притока иностранных инвестиций в государственные облигации. Разрешение банкам финансировать такие операции в гривне дает инвесторам возможность лучше планировать свое участие в аукционах по размещению ОВГЗ и на вторичном рынке. Это будет усиливать их интерес к украинскому рынку", - заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

Кроме этого, реагируя на обращение украинского бизнеса, НБУ уточнил, что субъекты хозяйствования могут рассчитываться по торговым внешнеэкономическим договорам как валютным, так и гривневым платежным картам, если операция не превышает 150 тыс. гривен.

Напомним, председатель НБУ Яков Смолий заявил, что в Национальном банке не видят угрозы в том, что нерезиденты существенно увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Минфина, портфель нерезидентов облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины с начала года вырос более чем в шесть раз и на конец мая составляет около 39,7 млрд грн.