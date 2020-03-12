НБУ даже не рассматривает вариант дефолта Украины, - Смолий

Национальный банк не рассматривает вариант отказа Украины от выплаты по обязательствам. Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном дефолте Украины, Смолий заявил:

"Мы не видим оснований для развития таких событий и не рассматриваем сегодня вообще вариант дефолта для Украины".

Напомним, глава НБУ Яков Смолий заявил, что базовый сценарий Национального банка Украины состоит в том, что Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом.

Отметим, глава НБУ Яков Смолий заявил, что распространение эпидемии коронавируса по миру может привести к рецессии мировой экономики. Как подчеркнул Смолий, мировые проблемы могут привести к значительному замедлению экономической активности в Украине.

По его словам, заключение новой программы с МВФ уменьшит уязвимость экономики Украины в период турбулентности на мировых рынках во время пиковых выплат по государственному долгу.

Отметим, премьер-министр Денис Шмыгаль 11 марта заявил, что Украина входит в мировой экономический кризис, вызванный распространением коронавируса в мире.