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Глава НБУ назвал базовый сценарий отношений с МВФ

Новости » Экономика     12.03.2020 - 15:15
Глава НБУ назвал базовый сценарий отношений с МВФ
Фото: Яков Смолий (пресс-служба НБУ)

Для утверждения программы необходимо решить ряд технических вопросов, которые не удается согласовать уже несколько месяцев

Национальный банк ожидает одобрение Советом директоров Международного валютного фонда (МВФ) новой программы с Украиной. Об этом сегодня на брифинге сказал глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Как напомнил Смолий, новое правительство Украины подтвердило планы продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Мы уже говорили о том, что осталось несколько технических вопросов, формулировки соответствующих законов. Безусловно, наш базовый сценарий ориентирован на то, что у нас продолжится сотрудничество с МВФ", - добавил он.

Напомним, в декабре 2019 года глава НБУ Яков Смолий заявил, что Украина уже выполнила ряд условий Международного валютного фонда (МВФ), однако некоторые из них остаются на повестке дня. По его словам, это закон о невозможности возвращения банков на рынок, если они находятся в стадии ликвидации в Фонде гарантирования, а также создание единых юридических лиц налоговой и таможенной службы. Как отметил Смолий, также активно обсуждался законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Напомним, министр финансов Игорь Уманский во время встречи с постоянным представителем МВФ в Украине Йостой Люнгманом заявил, что безусловным приоритетом для Украины является продолжение активного сотрудничества с Международным валютным фондом.

Отметим, представитель МВФ Джерри Райс 13 февраля заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) продолжает диалог с властями Украины по новой программе расширенного финансирования (EFF) на 5,5 млрд долларов.

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