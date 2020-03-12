НБУ навіть не розглядає варіант дефолту України, - Смолій

Національний банк не розглядає варіант відмови України від виплати за зобов'язаннями. Про це на брифінгу повідомив глава НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідаючи на питання журналістів про можливий дефолт України, Смолій заявив:

"Ми не бачимо підстав для розвитку таких подій і не розглядаємо сьогодні взагалі варіант дефолту для України".

Нагадаємо, глава НБУ Яків Смолій заявив, що базовий сценарій Національного банку України полягає в тому, що Україна продовжить співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Зазначимо, глава НБУ Яків Смолій заявив, що поширення епідемії коронавірусу по світу може привести до рецесії світової економіки. Як підкреслив Смолій, світові проблеми можуть призвести до значного уповільнення економічної активності в Україні.

За його словами, укладення нової програми з МВФ зменшить уразливість економіки України в період турбулентності на світових ринках під час пікових виплат за державним боргом.

Відзначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 11 березня заявив, що Україна входить у світову економічну кризу, викликану поширенням коронавірусу у світі.