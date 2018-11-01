НБУ рассчитывает на правила предотвращения размывания налоговой базы до конца года

Фото: Яков Смолий (Julia Berezovska/ Press office NBU)

Новые правила необходимы, чтобы заработал закон о валюте и валютных операциях

Национальный банк рассчитывает, что в Украине до конца 2018 будет реализован план предотвращения стратегиям и практикам размывания базы и вывода прибыли из-под налогообложения (план действий BEPS). Об этом на форуме международного налогового сотрудничества заявил глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, он отметил, что рассчитывает на принятие правил предотвращения размывания налоговой базы до конца года. По его мнению, это необходимо для выполнения закона о валюте и валютных операциях, который должен в полной мере заработать в феврале 2019 года.

"Закон о валюте и валютные операции - это своего рода безвиз для расчетов в иностранных деньгах. Мы хотим, чтобы с принятием этого закона и бизнес, и население могли свободно распоряжаться своими средствами, которые они заработали", - добавил Смолий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Национальном банке Украины прогнозируют дальнейшее повышение тарифов на газ для населения.

Кроме того, украинский регулятор надеется, что Международный валютный фонд предоставит очередной транш еще в этом году.