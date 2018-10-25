В НБУ прогнозируют дальнейшее повышение тарифов на газ для населения

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Новые тарифы пока далеки от тех, которые Украина должна установить по договоренности с МФ

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует дальнейшее постепенное повышение цены на газ. Об этом сегодня во время пресс-брифинга сообщил председатель правления НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Это (установленная Кабмином цена на газ - 8550 грн/тыс. куб. м, - ред.) еще не уровень импортного паритета... Мы предполагаем, что будет постепенное повышение - не такое резкое, но возможно в следующие годы", - сказал Смолий.

Напомним, что 19 октября Кабинет министров решил повысить цену на газ для населения. Так, цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%. Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составит 8550 грн за тыс. куб. метр. Вместе с тем, цены для промышленности на ноябрь установлены на уровне

Отметим, 19 октября 2018 года, Международный валютный фонд и власти Украины достигли договоренности на уровне специалистов Фонда о новой программе в формате stand-by в размере 3,9 млрд долларов. Программа продолжительностью 14 месяцев заменит утвержденную в марте 2015 года программу расширенного финансирования, которая заканчивается в марте 2019 года. Соглашение о 3,9 млрд долларов кредита утвердят после принятия госбюджета Украины на 2019 год.