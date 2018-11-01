НБУ розраховує на правила запобігання розмиванню податкової бази до кінця року

Фото: Яків Смолій (Julia Berezovska/ Press office NBU)

Нові правила необхідні, щоб запрацював закон про валюту і валютні операції

Національний банк розраховує, що в Україні до кінця 2018 буде реалізований план попередження стратегій і практик розмивання бази і виведення прибутку з-під оподаткування (план дій BEPS). Про це на форумі міжнародного податкового співробітництва заявив глава НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, він зазначив, що розраховує на прийняття правил попередження розмивання податкової бази до кінця року. На його думку, це необхідно для виконання закону про валюту і валютні операції, який повинен повною мірою запрацювати в лютому 2019 року.

"Закон про валюту і валютні операції - це свого роду безвіз для розрахунків в іноземних грошах. Ми хочемо, щоб з прийняттям цього закону і бізнес, і населення могли вільно розпоряджатися своїми коштами, які вони заробили", - додав Смолій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Національному банку України прогнозують подальше підвищення тарифів на газ для населення.

Крім того, український регулятор сподівається, що Міжнародний валютний фонд надасть черговий транш ще в цьому році.