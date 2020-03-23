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НБУ рассчитывает на экстренную помощь МВФ

Новости » Экономика   

Украина может получить часть средств, которые МВФ выделяет странам, экономики которых понесли потери от коронавирусa

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитывает на часть экстренной помощи Международного валютного фонда (МВФ) для борьбы с последствиями коронавируса для экономики. Об этом глава НБУ Яков Смолий написал в своем Twitter.

Как отметил Смолий, Украина активно прорабатывает с МВФ возможное получение финансирования в рамках программ для поддержки стран, которые понесут потери от коронавируса.

"Есть поддержка МВФ и надежда на быстрые результаты переговоров", - добавил он.

Смолий распространил сообщение директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, которая заявила о том, что у нее был "очень конструктивный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским". По ее словам, она "выразила поддержку Украине, когда страна стоит перед огромными вызовами, вызванными COVID-19".

Как сообщало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиною Георгиевой попросил увеличить размер будущей помощи Украине в связи с распространением коронавируса.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) готов мобилизовать кредитный ресурс 1 триллион долларов для помощи членам фонда в борьбе с последствиями коронавируса для экономики. В качестве первой линии защиты МВФ может развернуть свой гибкий инструментарий реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь странам с неотложными проблемами в платежном балансе. На эти нужды могут быть выделены 50 млрд долларов развивающимся странам.

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