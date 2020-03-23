НБУ розраховує на екстрену допомогу МВФ

Національний банк України (НБУ) розраховує на частину екстреної допомоги Міжнародного валютного фонду (МВФ) для боротьби з наслідками коронавірусу для економіки. Про це голова НБУ Яків Смолій написав у своєму Twitter.

Як зазначив Смолій, Україна активно опрацьовує з МВФ можливе отримання фінансування в межах програм для підтримки країн, які зазнають втрат від коронавірусу.

"Маємо підтримку МВФ та надію на швидкі результати перемовин", - додав він.

Смолій поширив повідомлення директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої, яка заявила про те, що мала "дуже конструктивну розмову з президентом України Володимиром". За її словами, вона "висловила підтримку Україні, коли країна стоїть перед величезними викликами, спричиненими COVID-19".

Як повідомляло РБК-Україна, президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою попросив збільшити розмір майбутньої допомоги Україні у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) готовий мобілізувати кредитний ресурс на 1 трильйон доларів для допомоги членам фонду в боротьбі з наслідками коронавірусу для економіки. У якості першої лінії захисту МВФ може розгорнути свій гнучкий інструментарій реагування на надзвичайні ситуації, щоб допомогти країнам з невідкладними проблемами в платіжному балансі. На ці потреби можуть бути виділені 50 млрд доларів країнам, що розвиваються.