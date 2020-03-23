НБУ розраховує на екстрену допомогу МВФ

Україна може отримати частину коштів, які МВФ виділяє країнам, економіки яких зазнали втрат від коронавірус
Національний банк України (НБУ) розраховує на частину екстреної допомоги Міжнародного валютного фонду (МВФ) для боротьби з наслідками коронавірусу для економіки. Про це голова НБУ Яків Смолій написав у своєму Twitter.
Як зазначив Смолій, Україна активно опрацьовує з МВФ можливе отримання фінансування в межах програм для підтримки країн, які зазнають втрат від коронавірусу.
"Маємо підтримку МВФ та надію на швидкі результати перемовин", - додав він.
Як повідомляло РБК-Україна, президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою попросив збільшити розмір майбутньої допомоги Україні у зв'язку з поширенням коронавірусу.
Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) готовий мобілізувати кредитний ресурс на 1 трильйон доларів для допомоги членам фонду в боротьбі з наслідками коронавірусу для економіки. У якості першої лінії захисту МВФ може розгорнути свій гнучкий інструментарій реагування на надзвичайні ситуації, щоб допомогти країнам з невідкладними проблемами в платіжному балансі. На ці потреби можуть бути виділені 50 млрд доларів країнам, що розвиваються.