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НБУ розраховує на екстрену допомогу МВФ

Новини » Економіка     23.03.2020 - 00:07
НБУ розраховує на екстрену допомогу МВФ
Фото: Яків Смолій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна може отримати частину коштів, які МВФ виділяє країнам, економіки яких зазнали втрат від коронавірус

Національний банк України (НБУ) розраховує на частину екстреної допомоги Міжнародного валютного фонду (МВФ) для боротьби з наслідками коронавірусу для економіки. Про це голова НБУ Яків Смолій написав у своєму Twitter.

Як зазначив Смолій, Україна активно опрацьовує з МВФ можливе отримання фінансування в межах програм для підтримки країн, які зазнають втрат від коронавірусу.

"Маємо підтримку МВФ та надію на швидкі результати перемовин", - додав він.

НБУ розраховує на екстрену допомогу МВФСмолій поширив повідомлення директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої, яка заявила про те, що мала "дуже конструктивну розмову з президентом України Володимиром". За її словами, вона "висловила підтримку Україні, коли країна стоїть перед величезними викликами, спричиненими COVID-19".

Як повідомляло РБК-Україна, президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою попросив збільшити розмір майбутньої допомоги Україні у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) готовий мобілізувати кредитний ресурс на 1 трильйон доларів для допомоги членам фонду в боротьбі з наслідками коронавірусу для економіки. У якості першої лінії захисту МВФ може розгорнути свій гнучкий інструментарій реагування на надзвичайні ситуації, щоб допомогти країнам з невідкладними проблемами в платіжному балансі. На ці потреби можуть бути виділені 50 млрд доларів країнам, що розвиваються.

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