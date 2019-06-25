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НБУ раскрыл детали вывода из обращения мелких монет

Новости » Экономика    25.06.2019 - 13:46
НБУ раскрыл детали вывода из обращения мелких монет
Фото: монеты (Пресс-служба НБУ)

Монеты будут постепенно изыматься в течение трех лет

Национальный банк Украины обнародовал план изъятия из оборота мелких монет номиналом 1, 2 и 5 копеек. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно плану НБУ, с 1 октября 2019 года произойдет изъятие монет 1, 2 и 5 копеек из наличного обращения.

До 18 октября 2019 года магазины, общественные заведения и другие будут сдавать остатки монет банки которые будут передавать их НБУ для утилизации.

До 30 сентября 2020 года монеты можно будет обменивать в любом банке и Национальном банке.

До 30 сентября 2022 года монеты можно обменивать в Национальном банке и в уполномоченных банках: Ощадбанк, ПриватБанк, Райфайзенбанк Аваль.

С 1 октября 2022 года монеты 1, 2 и 5 копеек можно будет только коллекционировать.

НБУ раскрыл детали вывода из обращения мелких монет

Напомним, Национальный банк Украины изымает из оборота монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. Монеты перестанут быть платежным средством с 1 октября 2019 года. Как отметил глава НБУ Яков Смолий, после завершения процесса изъятия мелких монет и введения в обращение банкноты нового номинала номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 25 октября вводит в обращение банкноту самого высокого номинала - 1000 гривен

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