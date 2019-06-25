НБУ розкрив деталі виведення з обігу дрібних монет

Фото: монети (Прес-служба НБУ)

Монети будуть поступово вилучатися протягом трьох років

Національний банк України оприлюднив план вилучення з обігу дрібних монет номіналом 1, 2 і 5 копійок. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Згідно з планом НБУ, з 1 жовтня 2019 року відбудеться вилучення монет 1, 2 та 5 копійок з готівкового обігу.

До 18 жовтня 2019 року магазини, громадські заклади та інші здаватимуть залишки монет до банків, які передаватимуть їх НБУ для утилізації.

До 30 вересня 2020 року монети можна буде обмінювати у будь-якому банку та Національному банку.

30 вересня 2022 року монети можна обмінювати у Національному банку та у повноважених банках: Ощадбанк, ПриватБанк, Райфайзенбанк Аваль.

З 1 жовтня 2022 року монети 1, 2 та 5 копійок можна лише колекціонувати.

Нагадаємо, Національний банк України вилучає з обігу монети номіналом 1, 2 и 5 копійок. Монети перестануть бути платіжним засобом 1 жовтня 2019 року. Як зазначив голова НБУ Яків Смолій, після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг банкноти нового номіналу номінальний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 номіналів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 25 жовтня вводить в обіг банкноту найвищого номіналу - 1000 гривень. За дизайном ця банкнота наслідує банкноти нового модернізованого покоління гривні - оновлені 20, 100 та 500 гривен.