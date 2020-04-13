НБУ против того, что бы выпустить джина инфляции и девальвации

Национальный банк Украины выступает против эмиссии гривны для финансирования дефицита государственного бюджета. Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Как отметил Сологуб, в последние годы Украина научилась жить за свой счет, то есть тратила почти столько же, сколько зарабатывала. По его словам, об этом свидетельствовал показатель дефицита бюджета на уровне 2% и снижение долга к ВВП.

"Поэтому сегодня государство может позволить себе увеличить объем расходов на поддержку бизнеса и граждан. Да, это увеличит дефицит с 2% до около 8%. Но это некритично для макроэкономической ситуации", - отметил он.

Но, по его словам, этот дефицит госбюджета нужно профинансировать и на это нужны средства.

"Сегодня звучат призывы, мол, Национальный банк может профинансировать бюджет эмиссией гривны. Это просто, но безответственно. Наша страна имеет опыт 90-х, 2008 и 2014 годов. Тогда эмиссия приводила только к неприятностям", - добавил он.

По его словам, НБУ против того, "чтобы снова выпускать из бутылки "джинна инфляции и девальвации". Потому что из-за эмиссии гривна стремительно упадет, а цены стремительно вырастут. Это путь в никуда. Это вернется экономике бумерангом. А пострадают прежде всего люди с самыми низкими доходами, которых мы наоборот должны защитить".

Сологуб отметил, что государство не может включать "печатный станок", но может покрыть увеличение расходов за счет дешевых заимствований.

"Наша страна имеет позитивный опыт сотрудничества с международными партнерами. Сейчас мы находимся на финальном этапе переговоров с МВФ и другими донорами. Это сотрудничество обеспечит приток валюты в Украине. Средства покроют дефицит бюджета", - сказал он.

Сологуб напомнил, что НБУ уже снизил учетную ставку до 10%, чтобы стимулировать экономику.

"Ты также готовы поддержать банки ликвидностью, то есть средствами при необходимости. В свою очередь банки должны направлять эти средства на кредитование бизнеса и украинцев. Это также будет стимулировать экономику", - сказал заместитель главы НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд ожидает окончательного принятия Верховной радой закона о банках и внесении изменений в государственный бюджет Украины.

Напомним, в подготовленном ко второму чтению проекта изменений в дефицит госбюджета увеличен до 298 млрд гривен, или 7,5% ВВП.