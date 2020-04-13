НБУ проти того, що б випустити джина інфляції та девальвації

Національний банк України виступає проти емісії гривні для фінансування дефіциту державного бюджету. Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

Як зазначив Сологуб, останніми роками Україна навчилася жити своїм коштом, тобто витрачала майже стільки ж, скільки заробляла. За його словами, про це свідчив показник дефіциту бюджету на рівні 2% та зниження боргу до ВВП.

"Тому сьогодні держава може собі дозволити збільшити обсяг видатків на підтримку бізнесу та громадян. Так, це збільшить дефіцит з 2% до близько 8%. Але це некритично для макроекономічної ситуації", - зазначив він.

Але, за його словами, цей дефіцит держбюджету потрібно профінансувати і на це потрібні кошти.

"Сьогодні звучать заклики, мовляв, Національний банк може профінансувати бюджет емісією гривні. Це просто, але безвідповідально. Наша країна має досвід 90-х, 2008 та 2014 років. Тоді емісія призводила лише до негараздів", - додав він.

За його словами, НБУ проти того, "аби знову випускати з пляшки "джина інфляції та девальвації". Адже через емісію гривня стрімко знеціниться, а ціни стрімко зростуть. Це шлях в нікуди. Це повернеться економіці бумерангом. А постраждають перш за все люди з найнижчими доходами, яких ми навпаки маємо захистити".

Сологуб зазначив, що держава не може вмикати "друкарський станок", але може покрити збільшення видатків за рахунок дешевих запозичень.

"Наша країна має позитивний досвід співпраці з міжнародними партнерами. Зараз ми знаходимося на фінальному етапі перемовин з МВФ та іншими донорами. Ця співпраця забезпечить притік валюти в Україні. Кошти покриють дефіцит бюджету", - сказав він.

Сологуб нагадав, що НБУ вже знизив облікову ставку до 10%, щоб стимулювати економіку.

"Також ми готові підтримати банки ліквідністю, тобто коштами за потреби. У свою чергу банки мають спрямовувати ці кошти на кредитування бізнесу та українців. Це також стимулюватиме економіку", - сказав заступник голови НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд очікує остаточного прийняття Верховною радою закону про банки та внесення змін у державний бюджет України.

Нагадаємо, у підготовленому до другого читання проекту змін до держбюджету дефіцит збільшений до 298 мільярдів гривень або 7,5% ВВП.