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НБУ подтвердил отказ от покупки гособлигаций

Новости » Финансовый кризис 2020     03.04.2020 - 13:28
НБУ подтвердил отказ от покупки гособлигаций
Фото: Олег Чурій (пресс-служба НБУ)

Центробанк не собирается печатать деньги

Национальный банк не планирует покупать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины. Об этом на брифинге сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий.

Как отметил Чурий, решение Совета НБУ по этому вопросу является рекомендательным.

Он напомнил о принципиальной позиции правления НБУ, которая не менялась.

"Мы на сегодня не планируем покупать ОВГЗ в портфель. На сегодня портфель ОВГЗ Национального банка достаточно значительный, он составляет более 300 млрд грн", - сообщил.

По его словам, ежегодно Минфин погашает портфель НБУ приблизительно на 12 млрд грн.

Ранее в НБУ неоднократно заявляли, что нынешний портфель ОВГЗ образовался вследствие кризисов прошлых лет. Также в НБУ заявляли, что центробанк не планирует финансирование дефицита госбюджета, поскольку это запрещено законом.

Напомним, 1 апреля Совет НБУ рекомендовал правлению НБУ "оперативно определить и доложить Совету Национального банка о возможных объемах проведения операций Национального банка по ОВГЗ на вторичном рынке ценных бумаг, которые не будут нести угрозы для обеспечения финансовой стабильности и провести анализ влияния этих операций на показатели внешнеэкономической устойчивости и социально-экономического развития Украины".

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