НБУ просит международных партнеров не обслуживать российские карты "Мир"

Национальный банк Украины обратился к руководству центробанков Вьетнама, Турции, Казахстана и еще 3 стран. В частности, просят отказаться от обслуживания карт российской платежной системы "Мир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ .

Карты российской национальной платежной системы "Мир" принимает только ограниченное количество стран.

"Национальный банк обратился к руководству центробанков Армении, Казахстана, Таджикистана, Вьетнама, Турции и Кыргызстана с просьбой прекратить любые операции по картам "Мир", - сообщил регулятор.

Отмечается, что речь идет о прекращении обслуживания карт "Мир" в сети банкоматов и POS-терминалов. Также исключить их использование в сфере электронной коммерции и при осуществлении P2P-переводов.

"НБУ хочет добиться максимального использования всех возможных вариантов санкций против российского финансового сектора", – говорится в сообщении.

По словам главы Нацбанка Кирилла Шевченко, финансирование вооруженной агрессии против Украины должно быть остановлено.