НБУ просит международных партнеров не обслуживать российские карты "Мир"
Национальный банк Украины обратился к руководству центробанков Вьетнама, Турции, Казахстана и еще 3 стран. В частности, просят отказаться от обслуживания карт российской платежной системы "Мир".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ.
Карты российской национальной платежной системы "Мир" принимает только ограниченное количество стран.
"Национальный банк обратился к руководству центробанков Армении, Казахстана, Таджикистана, Вьетнама, Турции и Кыргызстана с просьбой прекратить любые операции по картам "Мир", - сообщил регулятор.
Отмечается, что речь идет о прекращении обслуживания карт "Мир" в сети банкоматов и POS-терминалов. Также исключить их использование в сфере электронной коммерции и при осуществлении P2P-переводов.
"НБУ хочет добиться максимального использования всех возможных вариантов санкций против российского финансового сектора", – говорится в сообщении.
По словам главы Нацбанка Кирилла Шевченко, финансирование вооруженной агрессии против Украины должно быть остановлено.
Ранее мы сообщали, что НБУ разрешил банкам предоставлять облачные услуги украинцам за рубежом.
Также мы писали, что НБУ рекомендует не вывозить наличную гривну за границу, а внести на счета в Украине.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!