НБУ рекомендует не вывозить наличную гривну за границу, а внести на счета в Украине

Национальный банк Украины рекомендует украинцам, которые намерены эвакуироваться за границу, не вывозить с собой наличную гривну. Лучше внести ее на свои карточные счета в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Сделать это можно:

в отделении банка, имея с собой паспорт;

через платежные устройства с функцией приема наличных средств - терминалы самообслуживания, банкоматы с функцией приема наличных денег.

Украинцы за границей могут безналично оплачивать товары и услуги с помощью платежных карт, эмитированных украинскими банками, а также снимать необходимые суммы наличными в иностранной валюте страны пребывания.

Конвертация по таким операциям будет происходить по курсу, установленному украинским банком-эмитентом (а не курсом наличного обмена).

Во время войны значительная часть украинцев была вынуждена покинуть свои дома и спасаться в соседних странах. Граждане, покинувшие страну, имея с собой наличную гривну, столкнулись с невозможностью обменять ее на валюту или вынуждены осуществлять такой обмен почти за бесценок.

"Национальный банк понимает эту проблему уже работает над ее решением с центральными банками соседних стран, но это займет время, так что если вы еще не пересекли границу, рекомендуем пополнить свой банковский счет в Украине и безопасно использовать за границей свою платежную карту, тогда курс конвертации будет намного лучше, чем курс "черного рынка", - говорится в сообщении.

Национальный банк Украины не устанавливал никаких ограничений на безналичные расчеты, в частности лимитов по суммам совершения операций с использованием платежных карт за рубежом.