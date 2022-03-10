НБУ просить міжнародних партнерів не обслуговувати російські картки "Мир"

Національний банк України звернувся до керівництва центробанків В'єтнаму, Туреччини, Казахстану і ще 3 країн. Зокрема, просять відмовитися від обслуговування карток російської платіжної системи "Мир".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НБУ .

Картки російської національної платіжної системи "Мир" приймає тільки обмежена кількість країн.

"Національний банк звернувся до керівництва центробанків Вірменії, Казахстану, Таджикистану, В'єтнаму, Туреччини та Киргизстану з проханням припинити будь-які операції з картками "Мир", - повідомив регулятор.

Зазначається, що йдеться про припинення обслуговування карток "Мир" у мережі банкоматів та POS-терміналів. Також унеможливити їх використання у сфері електронній комерції та під час здійснення P2P-переказів.

"НБУ прагне домогтися максимального використання всіх можливих варіантів санкцій проти російського фінансового сектору", – йдеться у повідомленні.

За словами глави Нацбанку Кирила Шевченка, фінансування збройної агресії проти України має бути зупинене.