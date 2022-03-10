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НБУ просить міжнародних партнерів не обслуговувати російські картки "Мир"

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Четвер 10 березня 2022 04:03
НБУ просить міжнародних партнерів не обслуговувати російські картки "Мир" Національний банк України (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Національний банк України звернувся до керівництва центробанків В'єтнаму, Туреччини, Казахстану і ще 3 країн. Зокрема, просять відмовитися від обслуговування карток російської платіжної системи "Мир".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НБУ.

Картки російської національної платіжної системи "Мир" приймає тільки обмежена кількість країн.

"Національний банк звернувся до керівництва центробанків Вірменії, Казахстану, Таджикистану, В'єтнаму, Туреччини та Киргизстану з проханням припинити будь-які операції з картками "Мир", - повідомив регулятор.

Зазначається, що йдеться про припинення обслуговування карток "Мир" у мережі банкоматів та POS-терміналів. Також унеможливити їх використання у сфері електронній комерції та під час здійснення P2P-переказів.

"НБУ прагне домогтися максимального використання всіх можливих варіантів санкцій проти російського фінансового сектору", – йдеться у повідомленні.

За словами глави Нацбанку Кирила Шевченка, фінансування збройної агресії проти України має бути зупинене.

Раніше ми повідомляли, що НБУ дозволив банкам надавати хмарні послуги українцям за кордоном.

Також ми писали, що НБУ рекомендує не вивозити готівкову гривню за кордон, а внести на рахунки в Україні.

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