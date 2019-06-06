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В НБУ прокоментували вплив на валютний ринок портфеля нерезидентів в ОВДП

Новини » Економіка    06.06.2019 - 14:42
В НБУ прокоментували вплив на валютний ринок портфеля нерезидентів в ОВДП
Фото: Яків Смолій (РБК-Україна)

Одномоментний вихід нерезидентів навряд чи можливий

У Національному банку не бачать загрози в тому, що нерезиденти істотно збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України. Про це сказав на брифінгу голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив голова НБУ, з початку року портфель нерезидентів зріс приблизно в сім разів до 40 млрд грн.

"Цей портфель диверсифікований по виплатах. І ми сьогодні не бачимо одномоментного виходу іноземних інвесторів з цього портфеля. Не виключено, що частина портфеля цих грошей буде рефінансована, частина буде випущена на валютний ринок. Однак ми це закладали в свої прогнози і не бачимо значних коливань на валютному ринку", - сказав Смолій.

"Я не думаю, що це ризик для валютних спекуляцій", - додав він.

Нагадаємо, глава Ради Національного банку україни Богдан Данилишин вважає, що в найближчі місяці боргові фактори будуть надавати вплив на валютний ринок в Україні. Згідно з його прогнозом, у липні-вересні значна частина коштів після погашення гривневих ОВДП буде конвертуватися у валюту і виводитися з України.

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