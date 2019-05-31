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В НБУ прокомментировали еще один иск Коломойского по делу Приватбанка


Коломойский хочет признать недействительными договоры личного поручительства

Хозяйственный суд города Киева 31 мая 2019 года будет рассматривать дело по иску бывшего совладельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и АО КБ "ПриватБанк". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, Коломойский добивается признания недействительными пяти кредитных договоров рефинансирования и пяти договоров личного поручительства по этим кредитным договорам.

Национальный банк Украины обращает внимание: такой иск и указанные исковые требования - это попытка Коломойского остановить, а в дальнейшем и сделать невозможным рассмотрение инициированных НБУ дел в Швейцарии.

НБУ напомнил, что в декабре 2018 года обратился к Первую инстанцию Суда Республики и Кантона Женевы по месту жительства Коломойского с целью взыскания задолженности как финансового поручителя перед НБУ. Коломойский остается должником перед НБУ на сумму 9,2 млрд грн.

"Национальный банк обращает внимание, что в случае признания кредитных договоров и договоров поручительства недействительными в нарушение принципа эстоппель (широко применяется в практике Верховного суда) Хозяйственный суд г. Киев фактически установит возможность Игорю Коломойскому избежать ответственности за выполнение взятых обязательств по договорам личного поручительства", - говорится в сообщении НБУ.

Как отметили в НБУ, похожие исковые требования Коломойского были удовлетоврены Печерским районным судом города Киева 20 апреля 2019 года, несмотря на противоположную однозначную судебную практику Верховного суда в подобных правоотношениях.

"ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. Как сообщало РБК-Украина, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.

Кроме того, Печерский районный суд Киева 20 апреля принял решение о расторжении договора личной поруки Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "ПриватБанка".

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