В НБУ прокомментировали еще один иск Коломойского по делу Приватбанка

Хозяйственный суд города Киева 31 мая 2019 года будет рассматривать дело по иску бывшего совладельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и АО КБ "ПриватБанк". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, Коломойский добивается признания недействительными пяти кредитных договоров рефинансирования и пяти договоров личного поручительства по этим кредитным договорам.

Национальный банк Украины обращает внимание: такой иск и указанные исковые требования - это попытка Коломойского остановить, а в дальнейшем и сделать невозможным рассмотрение инициированных НБУ дел в Швейцарии.

НБУ напомнил, что в декабре 2018 года обратился к Первую инстанцию Суда Республики и Кантона Женевы по месту жительства Коломойского с целью взыскания задолженности как финансового поручителя перед НБУ. Коломойский остается должником перед НБУ на сумму 9,2 млрд грн.

"Национальный банк обращает внимание, что в случае признания кредитных договоров и договоров поручительства недействительными в нарушение принципа эстоппель (широко применяется в практике Верховного суда) Хозяйственный суд г. Киев фактически установит возможность Игорю Коломойскому избежать ответственности за выполнение взятых обязательств по договорам личного поручительства", - говорится в сообщении НБУ.

Как отметили в НБУ, похожие исковые требования Коломойского были удовлетоврены Печерским районным судом города Киева 20 апреля 2019 года, несмотря на противоположную однозначную судебную практику Верховного суда в подобных правоотношениях.

"ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. Как сообщало РБК-Украина, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.

Кроме того, Печерский районный суд Киева 20 апреля принял решение о расторжении договора личной поруки Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "ПриватБанка".