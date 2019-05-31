У НБУ прокоментували ще один позов Коломойського у справі ПриватБанку

Господарський суд міста Києва 31 травня 2019 року розглядатиме справу за позовом колишнього співвласника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського до Національного банку України та АТ КБ "ПриватБанк". Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними прес-служби, Коломойський домагається визнання недійсними п’яти кредитних договорів рефінансування та п'яти договорів особистої поруки за цими кредитними договорами.

Національний банк України звертає увагу: такий позов та зазначені позовні вимоги це спроба Коломойського зупинити, а в подальшому й унеможливити розгляд ініційованих НБУ справ у Швейцарії.

НБУ повідомив, що у грудні 2018 року НБУ звернувся до Першої інстанції Суду Республіки та Кантона Женеви за місцем проживання Коломойського з метою стягнення заборгованості як з фінансового поручителя перед НБУ. Коломойський залишається боржником перед НБУ на суму 9,2 млрд грн.

"Національний банк звертає увагу, що у разі визнання кредитних договорів та договорів поруки недійсними в порушення принципу естопель (широко застосовується у практиці Верховного суду) Господарський суд м. Києва фактично встановить можливість Ігорю Коломойському уникнути відповідальності за виконання взятих зобов’язань за договорами особистої поруки", - йдеться в повідомленні НБУ.

Як зазначили в НБУ, схожі позовні вимоги Коломойського були задоволені Печерським районним судом міста Києва 20 квітня 2019 за наявної протилежної та однозначної судової практики Верховного суду у подібних правовідносинах.

"ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. Як повідомляло РБК-Україна, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку". Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського.

Крім того, Печерський районний суд Києва 20 квітня прийняв рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку".