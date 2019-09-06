НБУ прокомментировал ситуацию на валютном рынке

В августе 2019 года на валютном рынке наблюдалась благоприятная ситуация. Об этом говорится в сообщении пресс-службе Национального банка Украины.

Как отметили в НБУ, благоприятная ситуация наблюдалась вследствие положительной ценовой конъюнктуры для украинского экспорта, высокого урожая зерновых и умеренных объемов импорта несмотря на ослабление притока иностранных инвестиций в государственные ценные бумаги.

Эти факторы обусловили превышение предложения валюты над спросом и НБУ дали возможность пополнить международные резервы на 299,4 млн долларов. В частности, 177,0 млн долларов было куплено во время осуществления интервенций по выбору наилучшего курса и 139,2 млн долларов по единому курсу.

В то же время для сглаживания чрезмерных колебаний в сторону ослабления курса национальной валюты в течение месяца была проведена валютная интервенция по продаже валюты на сумму 16,8 млн долларов, сообщили в НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, украинская национальная валюта гривна за последний год (с 4 сентября 2018 года до 4 сентября 2019 года) укрепилась к доллару на 12,8%. Валюта Украины сегодня является №2 в мире по темпам укрепления в годовом измерении после турецкой лиры, которая укрепилась на 17,7%.

Однако, по данным НБУ, валютный рынок остается достаточно уязвимым к шокам как внутренних, так и внешних. В частности, остаются существенными внутренние политические и геополитические риски, связанные в частности с продолжающимся военным конфликтом на Востоке Украины.