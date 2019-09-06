НБУ прокоментував ситуацію на валютному ринку

У серпні 2019 року на валютному ринку спостерігалася сприятлива ситуація. Про це йдеться в повідомленні прес-службі Національного банку України.

Як зазначили в НБУ, сприятлива ситуація спостерігалася внаслідок позитивної цінової кон’юнктури для українського експорту, високого врожаю зернових та помірних обсягів імпорту попри послаблення припливу іноземних інвестицій в державні цінні папери.

Ці фактори зумовили перевищення пропозиції валюти над попитом і дали НБУ можливість у поповнити міжнародні резерви на 299,4 млн доларів. Зокрема, 177,0 млн доларів було куплено під час здійснення інтервенцій з вибору найкращого курсу та 139,2 млн доларів за єдиним курсом.

Водночас для згладжування надмірних коливань у бік послаблення курсу національної валюти упродовж місяця була проведена валютна інтервенція з продажу валюти на суму 16,8 млн доларів, повідомили в НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, українська національна валюта гривня за останній рік (з 4 вересня 2018 року до 4 вересня 2019 року) зміцнилася до долара на 12,8%. Валюта України сьогодні є №2 у світі за темпами укріплення в річному вимірі після турецької ліри, яка зміцнилася на 17,7%.

Однак, за даними НБУ, валютний ринок залишається досить вразливим до шоків як внутрішніх, так і зовнішніх. Зокрема, залишаються суттєвими внутрішні політичні і геополітичні ризики, пов'язані зокрема з триваючим військовим конфліктом на Сході України.