НБУ прогнозує відчутне зменшення "безпекових ризиків" в Україні через рік

Національний банк України переглянув ключове припущення прогнозу щодо безпекової ситуації з огляду на інтенсифікацію бойових дій та посилення терактів проти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"Базовий сценарій нового макропрогнозу передбачає відчутне зменшення безпекових ризиків з початку наступного року", - сказав він. За його словами, відповідно відтерміновано у часі й повноцінне розблокування морських портів та зниження премії за ризик України. "Інтенсифікація війни та вищий, ніж передбачалося, дефіцит електроенергії внаслідок терактів Росії, можуть суттєвіше обмежити економічну активність і посилити інфляційний тиск",- додав голова НБУ.