НБУ прогнозирует ощутимое снижение "рисков безопасности" в Украине через год

Национальный банк Украины пересмотрел ключевое предположение прогноза по ситуации с безопасностью с учетом интенсификации боевых действий и усиления терактов против критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного на брифинге, который транслировался на Youtube.

"Базовый сценарий нового макропрогноза предполагает ощутимое уменьшение рисков безопасности с начала следующего года", - сказал он. По его словам, соответственно отсрочено и полноценное разблокирование морских портов и снижение премии за риск Украины. "Интенсификация войны и более высокий, чем предполагалось, дефицит электроэнергии в результате терактов России могут существенно ограничить экономическую активность и усилить инфляционное давление", - добавил глава НБУ.