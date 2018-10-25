ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

В НБУ прогнозують подальше підвищення тарифів на газ для населення

Новини » Економіка    25.10.2018 - 14:42
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Нові тарифи поки що далекі від тих, які Україна повинна встановити за домовленістю з МФ

Національний банк України (НБУ) прогнозує подальше поступове підвищення ціни на газ. Про це сьогодні під час прес-брифінгу повідомив голова правління НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Це (встановлена Кабміном ціна на газ - 8550 грн/тис. куб. м, - ред.) ще не є рівень імпортного паритету... Ми передбачаємо, що буде поступове підвищення - не таке різке, але можливе у наступні роки", - сказав Смолій.

Нагадаємо, що 19 жовтня Кабінет міністрів вирішив підвищити ціну на газ для населення. Так, ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть на 23,5%. Згідно з прийнятою постановою, ціна газу з 1 листопада складе 8550 грн за тис. куб. метр. Водночас, ціни для промисловості на листопад встановлені на рівні

Відзначимо, 19 жовтня 2018 року, Міжнародний валютний фонд і влада України досягли домовленості на рівні фахівців Фонду щодо нової програми у форматі stand-by у розмірі 3,9 млрд доларів. Програма тривалістю 14 місяців замінить затверджену в березні 2015 року програму розширеного фінансування, яка закінчується в березні 2019 року. Угоду про 3,9 млрд доларів кредиту затвердять після ухвалення держбюджету України на 2019 рік.

НБУ очікує перший транш від МВФ у цьому році НБУ зберіг прогноз росту ВВП до 2020
Новини України газНаціональний банк Українитарифи
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся