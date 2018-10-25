В НБУ прогнозують подальше підвищення тарифів на газ для населення

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Нові тарифи поки що далекі від тих, які Україна повинна встановити за домовленістю з МФ

Національний банк України (НБУ) прогнозує подальше поступове підвищення ціни на газ. Про це сьогодні під час прес-брифінгу повідомив голова правління НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Це (встановлена Кабміном ціна на газ - 8550 грн/тис. куб. м, - ред.) ще не є рівень імпортного паритету... Ми передбачаємо, що буде поступове підвищення - не таке різке, але можливе у наступні роки", - сказав Смолій.

Нагадаємо, що 19 жовтня Кабінет міністрів вирішив підвищити ціну на газ для населення. Так, ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть на 23,5%. Згідно з прийнятою постановою, ціна газу з 1 листопада складе 8550 грн за тис. куб. метр. Водночас, ціни для промисловості на листопад встановлені на рівні

Відзначимо, 19 жовтня 2018 року, Міжнародний валютний фонд і влада України досягли домовленості на рівні фахівців Фонду щодо нової програми у форматі stand-by у розмірі 3,9 млрд доларів. Програма тривалістю 14 місяців замінить затверджену в березні 2015 року програму розширеного фінансування, яка закінчується в березні 2019 року. Угоду про 3,9 млрд доларів кредиту затвердять після ухвалення держбюджету України на 2019 рік.