ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ прогнозує збільшення переказів від трудових мігрантів

Новини » Економіка     27.11.2019 - 11:55
НБУ прогнозує збільшення переказів від трудових мігрантів
Фото: Олег Чурій (www.bank.gov.ua)

Темпи трудової міграції уповільнюються, але обсяг переказів залишається високим

Національний банк України очікує, що перекази трудових мігрантів в Україну у 2019 році будуть дещо вищі, ніж минулого року, і сягнуть більше 11 млрд доларів. Про це заявив заступник глави НБУ Олег Чурій, повідомляє прес-служба НБУ.

У то й же час Чурій зазначив, що є чітка тенденція уповільнення темпів трудової міграції.

"Це пов’язано з тим, що доходи в Україні ростуть досить швидко. Номінальне зростання зарплат становить близько 20%. Крім того, за рахунок зміцнення гривні доходи в валютному еквіваленті теж ростуть. Цього року гривня зміцнилася на 12%. Виходить, якщо переводити в іноземну валюту, доходи громадян зросли майже на третину", - сказав він.

Чурій переконаний, що збільшення доходів громадян - позитивний факт для того, щоб українці залишалися працювати в Україні.

Нагадаємо, за даними НБУ, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в другому кварталі 2019 року склав 2846 млн доларів, що на 5,7% більше, ніж за перший квартал рік (2693 млн доларів). НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну.

Зазначимо, за даними НБУ зростання приватних переказів з-за кордону є однією з причин зміцнення курсу гривні до долара у 2019 році.

НБУ отримав 12,3 млрд грн збитку через укріплення гривні Нацбанк заявив про атаку з боку Коломойського
Новини України Національний банк УкраїниМігранти
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся