НБУ прогнозує збільшення переказів від трудових мігрантів

Фото: Олег Чурій (www.bank.gov.ua)

Темпи трудової міграції уповільнюються, але обсяг переказів залишається високим

Національний банк України очікує, що перекази трудових мігрантів в Україну у 2019 році будуть дещо вищі, ніж минулого року, і сягнуть більше 11 млрд доларів. Про це заявив заступник глави НБУ Олег Чурій, повідомляє прес-служба НБУ.

У то й же час Чурій зазначив, що є чітка тенденція уповільнення темпів трудової міграції.

"Це пов’язано з тим, що доходи в Україні ростуть досить швидко. Номінальне зростання зарплат становить близько 20%. Крім того, за рахунок зміцнення гривні доходи в валютному еквіваленті теж ростуть. Цього року гривня зміцнилася на 12%. Виходить, якщо переводити в іноземну валюту, доходи громадян зросли майже на третину", - сказав він.

Чурій переконаний, що збільшення доходів громадян - позитивний факт для того, щоб українці залишалися працювати в Україні.

Нагадаємо, за даними НБУ, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в другому кварталі 2019 року склав 2846 млн доларів, що на 5,7% більше, ніж за перший квартал рік (2693 млн доларів). НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну.

Зазначимо, за даними НБУ зростання приватних переказів з-за кордону є однією з причин зміцнення курсу гривні до долара у 2019 році.