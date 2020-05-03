НБУ прогнозирует падение реальных доходов украинцев во время кризиса

Национальный банк Украины прогнозирует падение реальных доходов и снижение реальных зарплат украинцев в 2020 году. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" НБУ за апрель.

Как отмечается в обзоре, в II квартале 2020 года рост оплаты труда замедлится как за счет более медленного роста средней заработной платы, так и за счет снижения количества занятых.

Однако в НБУ ожидают, что запланированное расширение программ социальной защиты позволит смягчить негативные последствия кризиса. Так, на время карантина упрощены условия предоставления статуса безработного, налажена работа Государственной службы занятости в дистанционном режиме. Также принят закон для обеспечения социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса. Он предусматривает предоставление помощи по частичной безработице для работников малых и средних предприятий. Кроме того, на период действия карантина и в течение месяца после его окончания, увеличен минимальный размер пособия по безработице, на которую, в частности, могут претендовать лица, которые перед потерей работы работали неформально.

Дополнительно усилена и социальная защита пенсионеров: постановлением КМУ предусмотрено повышение пенсионных выплат пенсионерам старше 80 лет, проведение индексации пенсий с 1 мая и другие отдельные повышения. Это поддержит высокие темпы роста пенсий во II квартале, говорится в обзоре.

В итоге стоимость указанных инициатив, по оценкам НБУ, составляет около 8% от средних за квартал располагаемых доходов населения в 2019 году. "Следовательно, социальная поддержка станет определенным компенсатором потерянных доходов во втором квартале", - считают эксперты НБУ.

Кроме того, на время карантина введены доплаты к заработной плате медицинским работникам, которые непосредственно заняты в борьбе коронавирусом. Также, по оценкам НБУ, вероятно, влияние кризиса будет мягче на те виды деятельности, спрос на которые во время карантина увеличился, в частности услуги доставки, телекоммуникаций и связи.

"Однако в целом во II квартале показатели номинальных и реальных располагаемых доходов населения ухудшатся", - говорится в обзоре.

По прогнозу НБУ, средняя номинальная заработная плата в Украине увеличится в 2020 году на 4,3%, а инфляция (декабрь к декабрю) составит 6,0%.

НБУ прогнозирует, что худшим будет III квартал 2020 года, когда номинальная зарплата упадет на 0,1% в среднем за период.

Прогноз НБУ изменения зарплат, %

Напомним, реальные доходы украинцев (с учетом инфляции) в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросли на 6,5%, что в 1,7 раза медленнее, чем в 2017 и 2018 годах (10,9%). В последний раз реальные доходы сокращались в 2015 году.

Как сообщало РБК-Украина, реальная зарплата украинцев (с учетом инфляции) в марте 2020 года к марту прошлого года выросла на 9,3%.