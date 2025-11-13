UA

Курс долара Економіка Авто Tech

НБУ продовжує підвищувати курс долара

Курс долара підвищився на 3 копійки (фото Unsplash)
Автор: Артур Дубровенко

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Валюта США подорожчала на 3 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 14 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0641 гривні за 1 долар (+0,03 грн).

З початку року курс року курс долара підвищився на 4 копійки. 1 січня 2025 року американська валюта коштувала 42,02 гривні. При цьому з 1 листопада курс долара став більшим на 9 копійок. На початку місяця його вартість становила 41,97 гривні.

Курс долара і євро на 14 листопада 2025 року (фото bank.gov.ua)

Офіційний курс євро на 14 листопада становить 48,8827 гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала. Порівняно з 13 листопада її вартість збільшилася на 23 копійки.

Динаміка змін курсу євро та долара в Україні (фото bank.gov.ua)

На міжбанку 13 листопада курс становить 42,07-42,10 грн/долар (купівля-продаж). Порівняно із закриттям торгів 12 листопада курс не змінився.

Курс долара на міжбанку (фото udinform.com)

На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 12 листопада підвищився на 4 копійки та становить 42,28 гривні. Євро, тим часом подорожчало на 17 копійок. На готівковому ринку його курс становить 49,17 гривні.

Прогноз курсу долара

У жовтневому звіті МВФ представив оновлений прогноз курсу долара в Україні. Середній курс долара у 2025 році, за оцінкою фонду, становитиме 42,3 гривні. Для порівняння, у квітневій публікації цей показник очікувався на рівні 42,5 гривні. МВФ допускає, що до 2030 року курс долара може піднятися до 51,3 гривні.

