НБУ продолжает повышать курс доллара

Официальный курс доллара на 14 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 42,0641 гривны за 1 доллар (+0,03 грн).

С начала года курс года курс доллара повысился на 4 копейки. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 ноября курс доллара стал больше на 9 копеек. В начале месяца его стоимость составляла 41,97 гривны.

Курс доллара и евро на 14 ноября 2025 года (фото bank.gov.ua)

Официальный курс евро на 14 ноября составляет 48,8827 гривны. Единая европейская валюта также подорожала. По сравнению с 13 ноября ее стоимость увеличилась на 23 копейки.

Динамика изменений курса евро и доллара в Украине (фото bank.gov.ua)

На межбанке 13 ноября курс составляет 42,07–42,10 грн/доллар (покупка-продажа). По сравнению с закрытием торгов 12 ноября курс не изменился.

Курс доллара на межбанке (фото udinform.com)

На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 12 ноября повысился на 4 копейки и составляет 42,28 гривны. Евро, тем временем, подорожало на 17 копеек. На наличном рынке его курс составляет 49,17 гривны.