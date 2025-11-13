RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

НБУ продолжает повышать курс доллара

Курс доллара повысился на 3 копейки (фото Unsplash)
Автор: Артур Дубровенко

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Валюта США подорожала на 3 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 14 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 42,0641 гривны за 1 доллар (+0,03 грн).

С начала года курс года курс доллара повысился на 4 копейки. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 ноября курс доллара стал больше на 9 копеек. В начале месяца его стоимость составляла 41,97 гривны.

Курс доллара и евро на 14 ноября 2025 года (фото bank.gov.ua)

Официальный курс евро на 14 ноября составляет 48,8827 гривны. Единая европейская валюта также подорожала. По сравнению с 13 ноября ее стоимость увеличилась на 23 копейки.

Динамика изменений курса евро и доллара в Украине (фото bank.gov.ua)

На межбанке 13 ноября курс составляет 42,07–42,10 грн/доллар (покупка-продажа). По сравнению с закрытием торгов 12 ноября курс не изменился.

Курс доллара на межбанке (фото udinform.com)

На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 12 ноября повысился на 4 копейки и составляет 42,28 гривны. Евро, тем временем, подорожало на 17 копеек. На наличном рынке его курс составляет 49,17 гривны.

Прогноз курса доллара

В октябрьском отчете МВФ представил обновленный прогноз курса доллара в Украине. Средний курс доллара в 2025 году, по оценке фонда, составит 42,3 гривны. Для сравнения, в апрельской публикации этот показатель ожидался на уровне 42,5 гривны. МВФ допускает, что к 2030 году курс доллара может подняться до 51,3 гривны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс в обменникахКурс евроКурсы валют