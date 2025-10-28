НБУ трохи підняв курс долара

Прогнозу курсу долара

Попри сезонне зростання попиту та ризики зими, суттєвих коливань курсу не прогнозується. НБУ продовжуватиме утримувати ринок стабільним, використовуючи валютні інтервенції. Їхній обсяг, за оцінками, не перевищить 800 млн доларів, повідомив директор департаменту фінансових ринків "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Найближчим часом долар залишатиметься в межах 42 гривень, а курс євро не перевищить 49 гривень.Курс євро формуватиметься під впливом співвідношення долар/євро на світових ринках та залишиться в межах 48-49 грн. За стабільного курсу долара євро не вийде за межі 49 грн, пояснив експерт.

НБУ зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу зумовлені ринковими та сезонними факторами, заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій. "Наш пріоритет зберігається незмінним – це збереження стійкої, контрольованої ситуації на валютному ринку", - підкреслив він.