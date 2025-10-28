НБУ немного поднял курс доллара

Официальный курс доллара на 29 октября 2025 года установлен на таком уровне: 42,0831 гривны за 1 доллар (+0,01 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составляет 48,1094 гривны за 1 евро. Стоимость евро практически не изменилась по сравнению с предыдущим днем.

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 1 копейку до 42,09-42,12 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 27 октября.

udinform.com

На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 27 октября не изменился и составляет до 42,32 гривны, при этом, курс продажи евро вырос на 6 копеек – до 49,40 гривен.