НБУ трохи підняв курс долара

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 27 жовтня не змінився і становить до 42,32 гривні, водночас курс продажу євро зріс на 6 копійок – до 49,40 гривень.

На міжбанку сьогодні курс зріс на 1 копійку до 42,09-42,12 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів 27 жовтня.

Офіційний курс євро становить 48,1094 гривні за 1 євро. Вартість євро практично не змінилася порівняно з попереднім днем.

Офіційний курс долара на 29 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0831 гривні за 1 долар (+0,01 грн).

Прогнозу курсу долара

Попри сезонне зростання попиту та ризики зими, суттєвих коливань курсу не прогнозується. НБУ продовжуватиме утримувати ринок стабільним, використовуючи валютні інтервенції. Їхній обсяг, за оцінками, не перевищить 800 млн доларів, повідомив директор департаменту фінансових ринків "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Найближчим часом долар залишатиметься в межах 42 гривень, а курс євро не перевищить 49 гривень.Курс євро формуватиметься під впливом співвідношення долар/євро на світових ринках та залишиться в межах 48-49 грн. За стабільного курсу долара євро не вийде за межі 49 грн, пояснив експерт.

НБУ зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу зумовлені ринковими та сезонними факторами, заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій. "Наш пріоритет зберігається незмінним – це збереження стійкої, контрольованої ситуації на валютному ринку", - підкреслив він.