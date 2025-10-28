НБУ немного поднял курс доллара
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне – на 1 копейку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара на 29 октября 2025 года установлен на таком уровне: 42,0831 гривны за 1 доллар (+0,01 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составляет 48,1094 гривны за 1 евро. Стоимость евро практически не изменилась по сравнению с предыдущим днем.
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 1 копейку до 42,09-42,12 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 27 октября.
udinform.com
На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 27 октября не изменился и составляет до 42,32 гривны, при этом, курс продажи евро вырос на 6 копеек – до 49,40 гривен.
Прогноз курса доллара
Несмотря на сезонный рост спроса и риски зимы, существенных колебаний курса не прогнозируется. НБУ продолжит удерживать рынок стабильным, используя валютные интервенции. Их объем, по оценкам, не превысит 800 млн долларов, сообщил директор департамента финансовых рынков "Глобус Банка" Тарас Лесовой.
В ближайшее время доллар будет оставаться в пределах 42 гривен, а курс евро не превысит 49 гривен. Курс евро будет формироваться под влиянием соотношения доллар/евро на мировых рынках и останется в пределах 48-49 грн. При стабильном курсе доллара евро не выйдет за пределы 49 грн, пояснил эксперт.
НБУ сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса обусловлены рыночными и сезонными факторами, заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий. "Наш приоритет сохраняется неизменным – это сохранение устойчивой, контролируемой ситуации на валютном рынке", - подчеркнул он.