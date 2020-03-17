НБУ продолжит продавать валюту для поддержки гривны

Национальный банк Украины продолжит продавать валюту банкам, полностью удовлетворяя спрос. Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Чурий, НБУ проводит политику плавающего курса с 2015 года, сглаживая колебания на валютном рынке.

По его словам, валютный рынок, прежде всего, реагирует на кризисные ситуации.

При этом Чурий заявил, что НБУ полностью удовлетворяет спрос от участников рынка, а к концу дня не остается невыполненных заявок.

Напомним, по данным НБУ, банковская система Украины на сегодняшний день имеет значительный запас ликвидности, но Национальный банк готов поддержать банки в случае возникновения проблем

Напомним, по прогнозу аналитиков, курс доллара к гривне может вырасти до 30 гривен в случае продолжения паники в Украине и ухудшения ситуации на мировых финансовых рынках.

Напомним, Национальный банк Украины на аукционе по продаже валюты 16 марта продал 130,50 млн долларов. Объявленный объем продажи был 200 млн долларов, а сумма заявок составила 258,90 млн долларов по курсу от 26,37 до 26,56 грн/доллар. В итоге НБУ продал 130,50 млн долларов, средневзвешенный курс составил 26,5425 гривен за доллар.