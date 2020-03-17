НБУ продовжить продавати валюту для підтримки гривні

Національний банк України продовжить продавати валюту банкам, повністю задовольняючи попит. Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Чурій, НБУ проводить політику плаваючого курсу з 2015 року, згладжуючи коливання на валютному ринку.

За його словами, валютний ринок, насамперед, реагує на кризові ситуації.

При цьому Чурій заявив, що НБУ повністю задовольняє попит від учасників ринку, а до кінця дня не залишається невиконаних заявок.

Нагадаємо, за даними НБУ, банківська система України на сьогоднішній день має значний запас ліквідності, але Національний банк готовий підтримати банки у разі виникнення проблем

Нагадаємо, за прогнозом аналітиків, курс долара до гривні може зрости до 30 гривень у разі продовження паніки в Україні і погіршення ситуації на світових фінансових ринках.

Нагадаємо, Національний банк України на аукціоні з продажу валюти 16 березня продав 130,50 млн доларів. Оголошений обсяг продажу був 200 млн доларів, а сума заявок склала 258,90 млн доларів за курсом від 26,37 до 26,56 грн/долар. У результаті НБУ продав 130,50 млн доларів, середньозважений курс склав 26,5425 гривень за долар.