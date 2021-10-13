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НБУ продолжил выкуп валюты на межбанке в значительных объемах

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Украина, Среда 13 октября 2021 17:08
НБУ продолжил выкуп валюты на межбанке в значительных объемах Фото: НБУ купил на межбанке 119,60 млн долларов за 11-13 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение короткой недели 11-13 октября 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 119,60 млн долларов. При этом центробанк не продавал валюту на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, НБУ продолжил покупку валюты на межбанке, сократив среднедневной объем до 40 млн долларов (46 млн долларов на прошлой неделе). НБУ проводил интервенции для сдерживания укрепления курса гривны, которая на этой неделе колебалась возле уровня 26,35 гривен за доллар.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 2024,3 млн долларов и продал 197,00 млн долларов. Сальдо интервенций составило 1827,3 млн долларов.

Напомним, Национальный банк Украины снизил плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов с 20 до 5 млн долларов. Новый норматив будет действовать с 1 августа до конца 2021 года.

Как отметили в НБУ, ситуация на валютном рынке в этом году улучшилась, а рынок становится все более ликвидным. Соответственно, увеличивается его способность к самосбалансированию и уменьшается участие НБУ.

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