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НБУ продовжив викуп валюти на міжбанку в значних обсягах

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Україна, Середа 13 жовтня 2021 17:08
НБУ продовжив викуп валюти на міжбанку в значних обсягах Фото: НБУ купив на міжбанку 119,60 млн доларів за 11-13 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом короткого тижня 11-13 жовтня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 119,60 млн доларів. При цьому центробанк не продавав валюту на міжбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, НБУ продовжив покупку валюти на міжбанку, скоротивши середньоденний обсяг до 40 млн доларів (46 млн доларів минулого тижня). НБУ проводив інтервенції для стримування зміцнення курсу гривні, яка на цьому тижні коливалася біля рівня 26,35 гривень за долар.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 2024,3 млн доларів і продав 197,00 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 1827,3 млн доларів.

Нагадаємо, Національний банк України знизив планові обсяги щоденних інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення міжнародних резервів з 20 до 5 млн доларів. Новий норматив діятиме з 1 серпня до кінця 2021 року.

Як зазначили в НБУ, ситуація на валютному ринку цього року покращилася, а ринок стає все більш ліквідним. Відповідно, збільшується його здатність до самозбалансування і зменшується участь НБУ.

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