В Нацбанке назвали приоритеты в модернизации СЭП

В частности, речь идет о внедрении новых инструментов безналичного перевода средств

В Национальном банке Украины (НБУ) назвали приоритеты в моденизации Системы электронных платежей (СЭП). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

Как отмечается, сейчас через СЭП осуществляется 97% межбанковских переводов в национальной валюте в пределах Украины, тогда как через корреспондентские счета, открытые банками в других банках - 3% таких переводов.

Как сообщают в Нацбанке, в конце 2017 года произошла модернизация СЭП, а также было внедрено в промышленную эксплуатацию третье поколение системы, направленное на развитие и совершенствование сервисов и ИТ-инфраструктуры как для внутренних задач НБУ, так и прежде всего для тех услуг, которые Национальный банк предоставляет банковскому сообществу Украины.

"Сейчас продолжается работа над дальнейшим развитием системы, в частности, говорится о переводе СЭП на современные международные стандарты обмена финансовыми сообщениями и внедрения новых инновационных инструментов безналичного перевода средств. В первую очередь, речь идет о внедрении стандартов IBAN и ISO 20022, которые предусматривают современный технологический инструментарий (XML), сквозную обработку платежей, новые функциональные возможности, гармонизацию системы с европейскими и международными платежными инфраструктурами, директивами и стандартами", - говорится в сообщении.

Кроме того, среди приоритетов модернизации СЭП:

внедрение моментальных платежей;

создание основы для круглосуточной работы системы в формате 24/7;

коренное обновление системы криптографической защиты информации Национального банка;

расширение функциональности и информационной составляющей сообщений.

"Все эти новшества значительно повысят скорость, качество и надежность проведения платежей, безопасность и конфиденциальность финансовой информации, а также будут способствовать интеграции Украины в европейское платежное пространство, свободному движению капиталов и иностранных инвестиций", - добавили в пресс-службе НБУ.

Отметим, 25 лет назад, 5 августа 1993 года, через систему электронных платежей Национального банка Украины прошли первые электронные платежи. К концу 1993 года практически все банки и их филиалы были подключены к СЭП, а с начала 1994 года в Украине были полностью отменены бумажные и телеграфные авизо в межбанковских расчетах.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в тарифы на организационные услуги и другие виды услуг, которые осуществляются центральным банком.

Так, из перечня тарифов на услуги, предоставляемые Нацбанком в системе электронных платежей и в сфере расчетно-кассового обслуживания, исключаются отдельные организационные услуги, а также отдельные услуги по сопровождению программного обеспечения электронной почты Нацбанка в системе "клиент банка - банк".

Кроме того, с 22 декабря 2018 года вводится единый размер тарифа на каждую услугу, предоставляемую системой электронной почты НБУ для всех типов клиентов: бюджетных организаций (включая Государственную казначейскую службу Украины), банков и других учреждений, организаций Украины.

Ранее также сообщалось, что НБУ внес изменения в правила осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физических лиц за текущими валютными неторговыми операциями и их выплаты в Украине.