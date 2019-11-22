НБУ на 22 ноября повысил официальный курс доллара

Доллар подорожал на 1 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,19 гривен за доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 22 ноября установлен на таком уровне: 2419,3689 гривен за 100 долларов (+1,0086 гривен).

При этом курс доллара на 21 ноября составляет 2418,3603 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 21 ноября межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 5 копеек до 24,22 гривен за доллар, курс в покупке до 24,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 26,83 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 21 ноября справочный курс на уровне 24,19 грн/доллар, повысив его по сравнению с 20 ноября (24,18).

В то же время в обменных пунктах Украины 21 ноября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 24,29 гривен за доллар, курс евро снизился на 1 копейку до 26,92 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,10 (24,12 - 20 ноября), продажи - 24,29 (24,31 - 20 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,55 (26,56 - 20 ноября), продажи - 26,92 (26,93 - 20 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,48 (3,48 - 20 ноября), продажи 3,83 (3,83 - 20 ноября) грн за 10 рублей.